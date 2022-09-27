Суспільство

Українці надіслали у єВорог понад 4 тис. заявок, – Федоров

27 Вересня 2022 17:34
32
війна, мінцифра

Зараз особливо важливою є інформація про колаборантів, які допомагають проводити “референдум” у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За час повномасштабного вторгнення українці надіслали у єВорог вже 4131 заявку про ймовірних колаборантів. Кожну з них ретельно перевірили у СБУ.

Зараз СБУ найбільше потребує допомоги, щоб встановити всіх причетних до так званого “референдуму”.

“Спецслужба активно збирає інформацію про можливих колаборантів, які допомагають росіянам проводити “референдум” у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Якщо точно знаєте, що людина працювала у виборчій комісії, була спостерігачем або агітувала за псевдореферендум – пишіть всі відомі про неї дані у єВорог”, – зазначає міністр.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
усі думки
ТОП-новини
27 Вересня 2022 16:02
146

Спланований акт агресії Росії проти ЄС, – Подоляк про витік газу на “Північному потоці”
27 Вересня 2022 14:57
44

ЄС обговорює відключення від SWIFT “Газпромбанку” і ще трьох банків РФ
27 Вересня 2022 14:38
73

Менше 6% території Харківщини залишаються тимчасово окупованими
27 Вересня 2022 13:31
45

В Ізюмі працюватимуть французькі слідчі
27 Вересня 2022 12:15
256

Затримано “наводчика” дронів-камікадзе по Одещині
Останні новини
усі новини