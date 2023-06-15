Суспільство

Україна задіяла далеко не всі сили у наступі, головна битва попереду, – Reuters

15 Червня 2023 10:59
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війна

У наступальних діях України військове керівництво задіяло лише три з 12 підготовлених бригад. Основна битва ще попереду.

Про це повідомляє Reuters.

За словами аналітиків, для операції Україна створила 12 бронетанкових бригад, дев’ять із них навчені та оснащені на Заході. Бригада зазвичай включає не менше 3,5-4 тисячі військовослужбовців. При цьому, як пише видання, також сформовано вісім штурмових бригад чисельністю 40 тисяч осіб, сформованих Міністерством внутрішніх справ.

Конрад Музика, військовий аналітик з Польщі, який уважно стежить за перебігом війни, сказав, що поки що лише три з 12 бригад брали участь у бойових діях на південному сході України.


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