Суспільство

Україна веде оборонну війну, наступати на територію РФ не буде, – Маляр

23 Вересня 2022 12:13
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війна

Україна веде оборонну війну і не наступатиме на територію РФ, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Наше завдання – звільнити наші території, ми не агресори, не загарбники, ми ведемо оборонну війну, в межах якої можуть бути наступальні дії, ми це бачили. До речі, якщо ми говоримо про звільнення частини Харківської області, українська армія вперше здійснювала саме такий наступ, це унікально, тому що ми завжди готувалися до оборони, не планували ні на кого наступати. Наразі наша доктрина полягає в тому, що ми ведемо оборонну війну, тому ми не наступатимемо на чужі території, ми повертаємо своє”, – сказала Маляр в інтерв’ю ISLND TV.

Заступниця міністра наголосила, що Україна дотримується всіх норм міжнародного права.

“Ми не росіяни, це потрібно чітко усвідомлювати. І як би ми не жартували на ці теми, це справді наразі теми для народного фольклору номер один – у який спосіб і де ми святкуватимемо перемогу. Але якщо серйозно про ці речі говорити – Україна дотримується всіх норм міжнародного права, і ми гарантуємо це зі свого боку, що ми їх дотримуємося”, – зазначила Маляр, додавши, що “є різні способи впливати на скорочення життя цієї імперії”.


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