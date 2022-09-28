Суспільство

Україна та РФ ведуть переговори щодо обміну “всіх на всіх”, – Буданов

28 Вересня 2022 18:07
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полон, гур

Україна продовжує працювати над обміном полонених.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наголосив, що Україна продовжує працювати над обмінами полонених, ця робота ніколи не припиняється. Зокрема, тривають перемовини щодо обміну “всіх на всіх”.

“Також відбувається робота з окремих обмінів. Це тривалий та виснажливий процес. Приміром, обмін 21 вересня, під час якого було звільнено 215 оборонців, готувався понад два місяці”, – йдеться в повідомленні.


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