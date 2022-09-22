Україна повернула з полону 215 військових, серед них “азовці”

У рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, серед яких – 108 бійців “Азову”.

“Ми звільнили з російського полону 215 наших людей, серед яких 124 – офіцери. Серед тих, кого звільнили, 108 бійців “Азову”, – зазначив глава ОП Андрій Єрмак.

Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко “Редіс”, Сергій Волинський “Волина”, Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з “Азовсталі” – вони вже перебувають у безпеці.

За словами голови ОП, це результат особистих домовленостей президента України з президентом Туреччини Ердоганом.

Зокрема, 5-ро українських командирів перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.

Крім того, серед звільнених “азовці” Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.

Також вдалося повернути в рамках обміну 10 іноземців, які захищали Україну. Серед них є ті, кого окупанти “засудили” до смертної кари.

“Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству.

А 5 героїв-командирів “Азовсталі” – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу”, – сказав Єрмак.

Президент відзначив, що в Україні були готові повернути хоча б одного захисника на Медведчука, а вдалося повернути аж 200.

За словами в.о. голови СБУ Василя Малюка, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом вдалося повернути з полону 802 бранців.