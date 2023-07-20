Суспільство

Україна почала застосовувати касетні боєприпаси, – WP

20 Липня 2023 14:44
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війна, зброя

Україна почала застосовувати касетні боєприпаси, надані США для руйнування добре укріплених російських позицій.

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання з посиланням на неназваного українського посадовця повідомило, що наші захисники почали використовувати касетні снаряди на південному сході України.

За його словами, бійці намагаються розбити добре укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ українських військ.

Президент Росії Володимир Путін, говорячи про касетні боєприпаси, пригрозив Україні помститися, “якщо вони будуть використані проти нас”, хоча Росія вже застосовувала касетні боєприпаси в населених пунктах України з початку повномасштабного вторгнення.


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