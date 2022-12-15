Суспільство

Україна готується до ймовірних майбутніх обстрілів шляхом посилення ППО та енергетичної безпеки, – ГУР

15 Грудня 2022 09:35
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війна

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявляє, що у контексті ймовірних масованих атак з боку Росії “прив’язуватися до святкових дат” не варто.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“Ми знаємо, чого очікувати від РФ, терористичної держави, але в даній ситуації прив’язуватися до календаря святкових дат ми не будемо. Тому що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов’язані з датами чи подіями, наприклад, засідання ООН, можуть бути по понеділках, середах або четвергах, а можуть бути не пов’язані, а обрані з якоїсь іншої логіки. Зокрема військової або внутрішньополітичної на території РФ. Зима уже є напруженою. На жаль, і до Нового року, і після… Ця зима зробить нас сильнішими”, – наголосив він.

За словами Юсова, ризик масованих атак з боку Росії зберігається.

“Рашисти і Путін не приховують свого намір бити в подальшому по українській енергетичній системі. Це терористичні атаки. Україна готується до цього і шляхом посилення ППО, і шляхом посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає”, – підсумував представник ГУР МО.


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