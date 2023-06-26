Суспільство

Україна активізувала наступ у районі Бахмуту, – британська розвідка

26 Червня 2023 09:51
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війна

ЗСУ активізували свої атаки у районі Бахмуту на Донеччині.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

“Українські військові досягли успіхів як на північному, так і південному флангах міста”, – вважають у британській розвідці.

Аналітики додають, що Росії навряд чи вдається підтримувати у бойовому стані будь-які значні оперативні резерви, котрі можна використовувати для посилення війська в цьому районі, а також для відповіді на загрози, з якими вона зараз стикається у віддалених один від одного секторах.


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