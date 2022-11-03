Суспільство

У Вінниці запрацювали два заклади McDonald’s

3 Листопада 2022 13:42
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McDonald's

3 листопада у Вінниці вперше за час повномасштабної війни відкрили два заклади швидкого харчування McDonald’s.

Про це інформує пресслужба корпорації.

“Дабл Чізбургер, велика Фрі й побільше соусів. Хто з Вінниці вже давно планує таке меню на вечерю? Сьогодні у вас є всі шанси”, – написали в МакДональдз.

3 листопада у Вінниці відкрили два заклади швидкого харчування за адресами:

  • ТСК Магігранд, просп. Юності, 43-А
  • вул. Соборна, 51-А

“Замовляйте улюблені страви з Glovo або приходьте до ресторанів”, – додають у пресслужбі.


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