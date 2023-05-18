У США перший штат повністю заборонив TikTok

Штат Монтана став першим у США, де місцева влада повністю заборонила використання китайського застосунку.

Про це повідомив губернатор штату Монтана Грег Джіанфорте.

Щоб захистити особисті дані жителів Монтани від Комуністичної партії Китаю, я заборонив TikTok”, – написав губернатор.

Так, Монтана стала першим штатом США, який повністю заборонив використання застосунку.

Заборона має набути чинності 1 січня – TikTok не зможе працювати на території Монтани, а магазини застосунків, такі як Apple App Store і Google Play Store, не дозволятимуть завантажувати його в штаті.

За порушення закону можуть загрожувати штрафи в розмірі до 10 тисяч доларів на день. Однак штрафні санкції не застосовуватимуться до користувачів.