Суспільство

У школах Харкова планують запровадити комбінований формат навчання

2 Червня 2023 13:14
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школа

З нового навчального року у частині харківських шкіл хочуть зробити комбіноване навчання.

Про це повідомили у Харківській міській раді 2 червня.

За словами мера Харкова, нині в місті працюють над облаштуванням укриттів у школах.

“Зараз робимо все, щоб були укриття чи бомбосховища, виділяємо кошти, щоб наші діти могли комбіновано вчитися. Так, це будуть не всі школи, але я дуже хочу, щоб ми почали так”, — зазначив Терехов.

За даними мерії, укриття облаштовані вже приблизно у ста школах. Зокрема, приміщення планують обладнати вентиляцією, туалетними кімнатами тощо.


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