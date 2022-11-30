Суспільство

У Салтівському районі Харкова підірвався чоловік

30 Листопада 2022 09:29
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війна

51-річний чоловік отримав вибухову травму у Салтівському районі Харкова. Зазначається, що він знайшов вибухонебезпечний предмет.

Про це 30 листопада повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Медики кажуть, що чоловік перебуває у стані середньої тяжкості.

“Мінна небезпека все ще є високою. Вкотре звертаємося до жителів: не намагайтеся самостійно знешкодити вибухонебезпечні предмети! Звертайтеся до фахівців”, — написав Синєгубов.

Протягом останньої доби в області не було людей, які отримали поранення внаслідок російських обстрілів, повідомив голова ОВА.

У Курилівській громаді внаслідок обстрілів горіли господарчі споруди, зруйновані дахи двох будинків, є влучання на території освітнього закладу. У Козачій Лопані обстріли росіян зруйнували 4 квартири багатоквартирного будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає”, — уточнив Синєгубов.

Крім того, окупанти продовжують обстрілювати Вовчанську громаду. Поранених внаслідок обстрілу немає.


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