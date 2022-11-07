Суспільство

У Росії скорочується кількість прихильників війни, – ЗМІ

7 Листопада 2022 21:51
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росія

Згідно з опитуваннями, в Росії скоротилася кількість прихильників продовження військових дій в Україні з 25% до 16%.

Про це пише “Медуза” з посиланням на видання, у яких є результати опитувань “російських незалежних проектів”.

Зазначається, що, згідно з соціологією, пік підтримки військових дій припав на березень – квітень 2022 року, а до осені почав плавно знижуватися.

За результатами вересневого опитування Russian Field, у Росії значно зменшилася “партія війни” (з 25% до 16%) і трохи збільшилася “партія миру” (з 23% до 27%).

Зазначається, що найбільш критично до війни ставляться жінки, молодь і люди з низьким рівнем доходу.

Також більшість росіян заявили, що довіряють керівництву країни і готові його підтримати як у новому наступі, так і в припиненні військових дій.

За даними Russian Field, серед тих, хто підтримує вторгнення, тільки половина вважає, що війна була необхідна.


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