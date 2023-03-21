У Росії щомісяця мобілізують по 20 тисяч людей, – ГУР

Росія проводить приховану мобілізацію і підготовку до подальших мобілізаційних заходів, щомісяця мобілізують близько 20 тисяч осіб

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

“Цей процес триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тисяч осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи”, – зазначив Юсов.

Водночас він додав, що прихована мобілізація в Росії і підготовка до подальших мобілізаційних заходів свідчать, що навіть проведеної мобілізації недостатньо, “армія не є ефективною, не є забезпеченою, належним чином навченою”. Про це говорять величезні втрати росіян на полі бою.