Суспільство

У Росії почастішали випадки підпалу релейних шаф на залізниці

25 Квітня 2023 19:10
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росія

У Росії почали масово підпалювати релейні шафи – усього за кілька днів атак зазнали залізниці в чотирьох регіонах.

У Калузькій області декілька релейних шаф підпалили 13 та 16 квітня біля станції Воротинськ. Після цього співробітники ФСБ затримали підозрюваних: трьох хлопців та дівчину.

У Підмосков’ї вранці 23 квітня на перегоні “Раменське – Бронниці” підпалили одну шафу, а ще дві облили невідомою рідиною. На всіх трьох пізніше виявили сліди злому – при цьому розкрити шафи паліям не вдалося.

Також підпал виявили вночі 25 квітня на переїзді “Бекасове-1 – Пожиткове”. Невідомі розкрили трансформаторну релейну шафу і повністю її спалили. Заодно вони розкрили акумуляторну шафу, але її підпалювати не стали.

У Кемеровській області вночі 23 квітня на перегоні між станціями “Анжерська” та “Чели” затримали 19-річного хлопця та 22-річну дівчину, які безрезультатно намагалися підпалити п’ять релейних шаф. Пізніше молоді люди розповіли, що діяли за завданням людини з телеграму — за підпал він пообіцяв заплатити 35 тисяч рублів.

У Новосибірську палаючу релейну шафу помітили вночі 23 квітня на перегоні між станціями “Сіяч” та “Бердськ”. Вогонь вдалося швидко загасити, і на рух поїздів це не вплинуло. Паліїв не знайшли.


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