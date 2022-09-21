Суспільство

У Росії анонсували акцію протесту, поліцаїв викликають по тривозі

21 Вересня 2022 11:02
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У Росії анонсували акцію протесту проти мобілізації, яку оголосив президент Володимир Путін.

Активісти руху “Весна” закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

“Щойно Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів і чоловіків – будуть кинуті в м’ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері і діти проливатимуть сльози? За палац Путіна?”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють росЗМІ співробітників спецполку викликають по тривозі через можливий антивоєнний мітинг.

Поліцейських, у тому числі 1-ї та 2-ї спецполки, за тривогою збирають о 14 годині. Усі співробітники повинні бути в касках, зі щитами та кийками.


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