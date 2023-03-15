Суспільство

У російській армії повертають гауптвахти

15 Березня 2023 16:32
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росія, армія

Державна дума РФ ухвалила в першому читанні проєкт закону про гауптвахти.

Про це повідомляє російське видання Astra.

За цим законом, командири можуть без суду застосовувати до військовослужбовців “дисциплінарний арешт” терміном до 10 діб.

Під такий арешт можуть відправити за:

  • самовільне залишення військової частини,
  • ухилення від виконання обов’язків військової служби,
  • знищення чи пошкодження з необережності військового майна,
  • виконання обов’язків військової служби у стані сп’яніння.

Згідно з проєктом закону, під час дисциплінарного арешту російські військовослужбовці не отримуватимуть грошове забезпечення.

Для офіцерів гауптвахту не передбачено.


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