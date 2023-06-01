Суспільство

У РФ заявили про атаку на пункт “Шебекіно”

1 Червня 2023 08:35
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росія

У районі російського прикордонного пункту “Шебекіно” у Білгородській області відбуваються бої вранці у четвер, 1 червня. Між тим бійці РДК та ЛСР, що проводять операцію в Бєлгородській області, оголосили про початок другої фази.

“На кордоні Росії та України йде бій. За попередніми даними, диверсанти атакували МАПП “Шебекіно” за допомогою танків. Їх стримують прикордонники та бійці Міноборони”, – пише Telegram-канал Baza.

Також у російських пабликах пишуть, що Маслова Пристань перекрила дорогу в бік Шебекіно.

Перед цим у самому місті був нічний обстріл. Попередньо, один із снарядів потрапив до будівлі місцевого МВС.

Перед цим було організовано часткову евакуацію, і частину жителів вирішили залишити місто.


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