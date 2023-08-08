Суспільство

У Раді пропонують запровадити в Україні нове свято

8 Серпня 2023 11:00
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рада, свято

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про створення в Україні нового свята — Дня подяки. Його пропонують відзначати 22 жовтня.

Про це йдеться у карті законопроєкту 9574.

У пояснювальній записці зазначається, метою є «формування в українському суспільстві та закріплення на загальнонаціональному рівні такої важливої позитивної риси, як вдячність, і, відповідно, традиції висловлювати вдячність всім, хто на це заслуговує». 

Автор ініціативи — депутат Георгій Мазурашу від «Слуги Народу» — вважає, що відзначати таке свято варто 22 жовтня, бо у світі в цей день відзначають День змін на краще. А ще, на думку депутата, «осіння пора, багата урожаєм овочів та фруктів», сприятиме тому, щоб святкувати цей день за родинним столом.

«Ухвалення [законопроєкту] дозволить підняти рівень вдячності, як важливої позитивної риси громадянського суспільства, закріпити її на загальнонаціональному рівні, що позитивно вплине на зміцнення національної єдності в Україні», — резюмується в пояснювальній записці.


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