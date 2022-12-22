У Повітряних силах розповіли, скільки часу потрібно для опанування Patriot

Українські військові можуть навчатися використовувати зенітні ракетні комплекси Patriot, які мають передати США, упродовж декількох місяців.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«На сьогодні, в умовах, у яких опинилася Україна, я думаю, що буде прискорено процес [навчання], можливо — до кількох місяців. Маємо приклад — системи IRIS-T і NASAMS. Навчання наших спеціалістів, які поїхали за кордон тривало всього кілька тижнів», — сказав Ігант.

Він також розповів, що поки невідомо, Patriot якої модифікації передадуть Україні. За його словами, модифікація PAC-3 дозволятиме збивати балістичні ракети, наприклад, «Іскандер». В Україні поки немає систем, які могли б захищати від таких ракет.

Ігнат сподівається, що надалі Україна отримає більше батарей Patriot, які інтегрують у систему протиповітряної оборони разом із NASAMS та IRIS-T.