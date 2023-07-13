У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки окупантів

У ніч проти 13 липня російські окупанти атакували Україну “Шахедами” і крилатими ракетами “Калібр”. Також було зафіксовано пуск однієї балістичної ракети “Іскандер-М”.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Ігната, вночі 13 липня було зафіксовано “Шахеди”, крилаті ракети та одну балістичну ракету типу “Іскандер-М”. Балістику запустили з окупованого Криму – району Джанкой.

Дві крилаті ракети типу “Калібр” було запущено з Чорного моря – їх знищено на різних напрямках.

Також було зафіксовано ударні БПЛА типу “Шахед”. Було 2 напрямки атаки – це Приморсько-Ахтарськ та з півночі – Курський напрямок.

Ігнат наголосив, що більшість дронів атакували Київщину. Саме там значна частина БПЛА була знищена.

“Маємо успішну роботу ППО. Знищено 20 іранських “Шахедів”. Усі БПЛА були уражені. Також знищено 2 крилаті ракети “Калібр”, – підкреслив речник Повітряних сил.