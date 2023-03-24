У піщаному кар’єрі на Харківщині двоє працівників підірвалися на вантажному автомобілі

24 березня у піщаному кар’єрі у с. Сороківка Харківського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль МАЗ місцевого підприємства.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, 56-річний водій авто отримав вибухову травму та був госпіталізований. 64-річний директор підприємства від отриманих внаслідок вибуху травм, на жаль, загинув.

Синєгубов вкотре нагадав, що в області залишається дуже високою мінна небезпека.

“Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними”, – закликав очільник області.