Суспільство

У Пентагоні заявили, що завершують підготовку персоналу та оснащення першої української батареї Patriot

28 Лютого 2023 19:52
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сша, зброя

Високопоставлений представник оборонного відомства США повідомив Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу, що Сполучені Штати та їхні союзники вже підготували понад 4 000 українських військових, зокрема, незабаром має завершитися навчання українців на системах Patriot.

Про це повідомляє CNN.

“Колективні навчання тривають по всій Європі і різко збільшують українські об’єднані збройні формування. Загалом, з січня американські військові підготували понад 1000 українців, в результаті чого загальна кількість підготовлених Сполученими Штатами військовослужбовців становить понад 4 тис.”, – сказав генерал-лейтенант Дуглас Сімс II, директор з операцій Об’єднаного комітету начальників штабів США.

Американські військові також тренують українців на ракетному комплексі Patriot у Форт Стілл, штат Оклахома, і Сімс оголосив, що тренування незабаром завершиться.

“Збройні сили США незабаром завершать підготовку та оснащення першої української батареї Patriot”, – повідомив комітету Сімс.

Це перший раз, коли Пентагон уточнив, коли може завершитися навчання.

“Ми впевнені, що українці будуть використовувати Patriot з таким же досвідом, який вони демонструють щодня з їхніми нинішніми можливостями протиповітряної оборони”, – додав Сімс.


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