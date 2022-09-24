Суспільство

У патронатній службі “Азову” розповіли про стан звільнених захисників

24 Вересня 2022 16:00
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Звільнені з полону українські військовослужбовці перебувають у шокувальному стані — майже всі 215 людей мають крайній ступінь анорексії.

Про це заявила голова патронатної служби «Азову» Олена Толкачова в коментарі «УП».

«Стан наших військових просто шокувальний. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів і загострень різного ступеня хронічних хвороб», — зазначила вона.

Голова патронатної служби «Азову» каже, що всім бійцям зараз надають належну медичну допомогу. Багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні.

Толкачова додала, що команда лікарів максимально злагоджено працює, щоб «не проґавити жодного синяка, жодної подряпини».

Незабаром частину захисників патронатна служба в кооперації з державою відправить на лікування та відновлення за кордон.

Також, за словами Толкачової, державні органи працюють над тим, щоб якомога швидше відновити всі документи, банківські картки, на які бійці зможуть отримати заробітну плату.


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