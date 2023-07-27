У окупантів поширюються панічні настрої, збільшується кількість дезертирів, – Маляр

Серед особового складу російських окупаційних військ продовжують поширюватись панічні настрої. Все більше росіян намагаються не потрапити у зону бойових дій в Україні. Вони втікають із частин, не виконують накази або вдаються до самокаліцтва.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Переважна більшість російських військовослужбовців, які проходили підготовку на території Республіки Білорусь та на початку цього місяця були передислоковані на полігони Нижньогородської області, Краснодарського краю РФ для подальшого відновлення втрат підрозділів окупаційних військ, намагаються уникнути потрапляння у райони ведення бойових дій”, – написала Маляр.

За її словами, є підтверджені факти збільшення дезертирства, самовільного залишення військових частин, ухиляння від виконання наказів та самокаліцтв з метою уникнення відправки на територію України.

“Відбувається посилення “інформаційно-роз’яснювальної роботи”(читайте залякування) командуванням російських окупаційних військ серед російських військовослужбовців”, – додала заступник міністра.

Проте, за словами Маляр, погрози ув’язненням та розстрілами, є малоефективним та ще більше демотивує особовий склад окупаційних підрозділів.