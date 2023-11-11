Суспільство

У неділю дощитиме, буде вітряно

11 Листопада 2023 20:59
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У неділю, 12 листопада, в Україні погода буде дощовою, температура знизиться: дощі у центральних, північних областях, вночі та у південній частині значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

“Вітер південно-західний з переходом у західних, а вдень і в південних областях на північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-22 м/с, у південній, східній частині та в центральних областях місцями 25-30 м /с”, – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Температура вночі та вдень у західних областях 2-7° тепла, у північних областях 4-9° тепла; на решті території вночі 6-11°, вдень 10-15°. У Карпатах сильний сніг, місцями хуртовини, удень пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця, температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 12 листопада вночі невеликий дощ, удень дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 9-14 м/с, удень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 7-9° тепла.

У понеділок, 13 листопада, без опадів, лише вночі у більшості північних областей невеликий дощ із мокрим снігом. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла; вдень 3-8° тепла, у південних областях 7-12°.

У Карпатах сніг, місцями хуртовини та пориви південно-західного вітру 25-30 м/с, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У столиці 13 листопада вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 5-7° тепла.


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