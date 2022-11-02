У небі біля російської авіабази американці намалювали пеніс

Екіпаж американського військового літака здійснив специфічний маршрут поблизу російської військової бази в Сирії, який за формою нагадує пеніс.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на La Repubblica.

Літак-заправник KC-135 Stratotanker у вівторок залишався протягом майже двох годин на схід від Кіпру, перебуваючи перед сирійською базою Тартус, оплотом Москви в Середземномор’ї.

Невідомо, чи вилетів літак із Криту для дозаправлення винищувачів, чи в пілотів було одне завдання – допекти російським військовим у Тартусі.

Промальований у небі малюнок залишився на екранах російських радарів, які невпинно охороняють цей район і яким призначалося повідомлення американських пілотів.