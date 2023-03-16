Суспільство

У МЗС України відреагували на новий закон рф щодо виходу із українського громадянства мешканців окупованих територій

16 Березня 2023 14:33
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паспорт

14 березня 2023 року державна дума російської федерації ухвалила закон, відповідно до якого громадяни України, які отримали на тимчасово окупованих територіях України російські паспорти, можуть вийти із українського громадянства після подання відповідної заяви в російські органи влади.

Коментуючи цю подію, в МЗС України заявили, що у такий спосіб рф намагається легітимізувати спробу анексії захоплених українських територій та незаконну паспортизацію їхніх мешканців.

“Закон держдуми росії грубо порушує законодавство України та норми міжнародного права. Він є нікчемним та не несе правових наслідків. Українські громадяни, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, зберігатимуть громадянство України попри російське законодавство”, – йдеться у повідомленні. 

В відомстві зауважили, що процедура виходу із українського громадянства чітко окреслена чинним законодавством України. Всі власники українських паспортів, які не пройшли передбачену українським законодавством процедуру виходу з громадянства, залишаються громадянами України та можуть розраховувати на захист Української  держави в рамках Конституції та законів України. 

“Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити черговий злочин Росії та посилити військову допомогу України задля якнайшвидшого звільнення тимчасово окупованих територій”, – закликали в МЗС.


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