У Московській області знову воювали з безпілотниками

У Міністерстві оборони РФ заявили про нібито атаку безпілотників у Московській області. Росіяни розповіли про вдалу роботу ППО.

“21 серпня близько 06:50 за московським часом припинено спробу здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу”, – сказано у повідомленні.

Як заявили у Міноборони РФ безпілотний літальний апарат було виявлено над територією Московської області, він був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби.

“Втративши керування, БПЛА зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Одинцовського району, постраждалих немає”, – розповіли росіяни.

Також за даними російських ЗМІ, московський аеропорт “Внуково” тимчасово не приймає і не відправляє рейси. З метою безпеки з 06:25 частину рейсів було переспрямовано в інші авіагавані.