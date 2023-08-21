Суспільство

У Московській області знову воювали з безпілотниками

21 Серпня 2023 07:51
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росія

У Міністерстві оборони РФ заявили про нібито атаку безпілотників у Московській області. Росіяни розповіли про вдалу роботу ППО.

“21 серпня близько 06:50 за московським часом припинено спробу здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу”, – сказано у повідомленні.

Як заявили у Міноборони РФ безпілотний літальний апарат було виявлено над територією Московської області, він був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби.

“Втративши керування, БПЛА зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Одинцовського району, постраждалих немає”, – розповіли росіяни.

Також за даними російських ЗМІ, московський аеропорт “Внуково” тимчасово не приймає і не відправляє рейси. З метою безпеки з 06:25 частину рейсів було переспрямовано в інші авіагавані.


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