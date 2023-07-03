Суспільство

У мережі з’явились фото з табору для “Вагнера” у Білорусі У мережі з’явилися фото польового табору під Осиповичами у Білорусі, де, ймовірно, розмістять бойовиків приватної війської компанії “Вагнер”. На кадрах можна побачити намети М-30, а всередині них дерев’яні нари та настили.



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