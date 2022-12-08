Суспільство

У Києві дерусифікували ще 32 вулиці, зокрема бульвар Дружби Народів

8 Грудня 2022 17:43
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декомунізація

Київська міська рада у четвер затвердила перейменування 32 вулиць, провулків та бульварів у столиці.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

“Депутати Київради на сьогоднішньому засіданні перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Зокрема, перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського”, – йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що в столиці вже перейменували 237 міських об’єктів. У листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць столиці.

Наприкінці жовтня депутати підтримали перейменування понад 40 вулиць. На початку вересня – також близько 40 вулиць. Зокрема, й вулицю Московську у центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ та провулків.

У четвер підтримали такий список перейменувань.

У Голосіївському районі:

  • вулицю Холмогорську – на вулицю Володимира Самійленка;
  • провулок Василя Жуковського – на провулок Леопольда Ященка;
  • вулицю Маршала Говорова – на вулицю Генерала Момота.

У Дарницькому районі:

  • провулок Енгельса – на провулок Богдана-Ігоря Антонича;
  • провулок Тургенєва – на провулок Олександра Барвінського;
  • вулицю Енгельса – на вулицю Опанаса Сластіона.

У Деснянському районі:

  • вулицю Кутузова – на вулицю Івана Кожедуба;
  • вулицю Суворова – на вулицю Сергія Котенка;
  • вулицю Академіка Курчатова – на вулицю Ореста Левицького.

У Печерському районі:

  • вулицю Миколи Раєвського – на вулицю Павла Загребельного;
  • бульвар Дружби Народів – на бульвар Миколи Міхновського.

У Подільському районі:

  • провулок Одоєвського – на провулок Олександра Воїнова;
  • вулицю Достоєвського – на вулицю Енді Воргола;
  • вулицю Орську – на вулицю Василя Мови.

У Святошинському районі:

  • вулицю Пришвіна – на вулицю Івана Труша;
  • вулицю Михайла Свєтлова – на вулицю Олександра Дорошкевича;
  • вулицю Василя Алексухіна – на вулицю Степана Чобану;
  • вулицю Генерала Авдєєнка – на вулицю Геннадія Матуляка;
  • вулицю Генерала Потапова – на вулицю Василя Доманицького;
  • вулицю Яснополянську – на вулицю Клима Чурюмова;
  • вулицю Сім’ї Сосніних – на вулицю Івана Дзюби.

У Солом’янському районі:

  • вулицю Уляни Громової – на вулицю Катерини Ступницької;
  • вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Карела Чапека;
  • вулицю Зої Космодем’янської – на вулицю Софії Галечко;
  • вулицю Металістів – на вулицю Михайла Брайчевського;
  • вулицю Качалова – на вулицю Володимира Качали.

У Шевченківському районі:

  • вулицю Тешебаєва – на вулицю Олександра Бринжали;
  • вулицю Толбухіна – на вулицю Василя Данилевича;
  • провулок Криловського – на провулок Архітектора Івана Зарудного;
  • провулок Толбухіна – на провулок Михайла Ялового;
  • вулицю Академіка Грекова – на вулицю Родини Глаголєвих;
  • вулицю Кирпоноса – на вулицю Всеволода Петріва.

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