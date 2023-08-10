У Куп’янському районі можуть провести обов’язкову евакуацію з прифронтових сіл – ОВА

У прифронтових селах Куп’янського району може бути проведено обов’язкову евакуацію мирного населення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, із 53 населених пунктів Куп’янського району, розташованих поблизу зони бойових дій, може бути проведена обов’язкова евакуація цивільного населення та примусова евакуація дітей.

Це питання влада області обговорювала ввечері 9 серпня на апаратній нараді в ХОВА у зв’язку із загостренням оперативної обстановки.

“Ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту, та продовжує терор цивільного населення, в тому числі використовуючи авіаудари. За таких умов ризики для життя та здоров’я цивільних людей суттєво зросли”, – написав Синєгубов.

Орієнтовно до евакуації підлягає понад 11 000 осіб, у тому числі 600 дітей.

Наголошується, що всім евакуйованим буде надано необхідну допомогу, вони будуть забезпечені тимчасовим житлом на безпечних територіях.