У кожного десятого українця росіяни зруйнували чи пошкодили житло (опитування)

10% респондентів заявили, що мають пошкоджене або зруйноване житло внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні.

Про це директор Соціологічної групи “Рейтинг” Олексій Антипович повідомив під час презентації результатів дослідження, передає Укрінформ.

“Ми бачимо, що тільки два відсотки (опитаних) говорять, що їхнє житло зруйновано, але ще вісім відсотків говорять, що їхнє житло пошкоджено. Тобто в цілому десять відсотків мають пошкодження або руйнування житла. Це величезна цифра. І ще п’ять відсотків не знають, не мають інформації, в якому стані їхнє житло, бо вони виїхали і не повертаються на свої території”, – сказав Антипович.

Він зауважив, є ще частина людей, які не знають, в якому стані їхнє житло.

“І якщо кожен шостий українець має житло в зоні бойових дій, то уявіть собі, що буде по закінченні війни, коли українці дізнаються, приїдуть, повернуться, побачать, коли закінчиться ця війна, скільки ще буде злочинів. Тобто це динамічний процес”, – зауважив соціолог.

За його словами, найбільша кількість людей, які відповідають, що їх житло зруйноване, саме із зони бойових дій.

“У тих 10% , які мають або зруйноване, або частково пошкоджене житло, ми запитали, чи почали вже якісь роботи з відновлення житла. Бачимо, що проводиться капітальний ремонт або проводиться частковий ремонт лише у третини цих людей, дві третини не починали ніякої роботи. Тому попереду в українців і в принципи в державі, яка буде допомагати українцям відновлювати своє житло, попереду ще дуже велика частина і роботи, і матеріальних витрат”, – підкреслив Антипович.

Згідно з результатами дослідження, серед тих, хто втратив житло, 18% вже подали заяву про пошкодження в Дію, 16% – у правоохоронні органи, 15% – у інші державні інституції, 67% – поки не подавали нікуди заяви.

Також 39% постраждалих вважають, що їх будинки потрібно відновлювати якомога швидше, 59% – навпаки, думають, що варто спочатку дочекатись закінчення війни.

Окрім того, як зазначено в результатах дослідження, 58% тих, хто втратив житло, планують залучати для відновлення насамперед свої власні кошти, 27% розраховують відновити будинок за державні кошти, 12% – за кошти міжнародних організацій, 9% – за кошти волонтерів, по 7% – за кошти родичів чи благодійних фондів.

Соціологічне дослідження на тему “Оцінка шкоди, завданої воєнними злочинами Росії в Україні” проведене Соціологічною групою “Рейтинг” 15-19 вересня 2022 року. Під час дослідження було опитано 2 000 осіб шляхом інтерв’ю з використанням комп’ютера, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Похибка близька до 2%.