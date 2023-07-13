Суспільство

У Генштабі поділились деталями удару по готелю у Бердянську

13 Липня 2023 11:20
13
читать на русском →
війна

В українському Генштабі повідомили, що зі знищеного готелю “Дюна” в тимчасово окупованому Бердянську впродовж ночі вантажівками вивозили тіла російських військових.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

“У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок влучання по готелю “Дюна” протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу”, – сказав Ковальов.

Також окупанти посилили контррозвідувальні заходи в окупованому Маріуполі. Вони здійснюють рейди по будинках місцевих мешканців і перевіряють документи та телефони.

Таким чином ворог намагається залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає українським захисникам.

В окупованому Бердянську 11 липня пролунали кілька серій вибухів, було влучання в будівлю готелю “Дюна”, де жило військове керівництво російських окупантів. Зокрема, під час обстрілу Бердянська загинув генерал-лейтенант Олег Цоков. Цоков обіймав посаду заступника командувача Південного військового округу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
13 Липня 2023 13:36
9

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

13 Липня 2023 14:07
7

Росіяни скинули фугасну бомбу на Зміїний
13 Липня 2023 13:37
9

Росія накопичує піхоту та десант на Куп’янському напрямку
13 Липня 2023 11:20
13

У Генштабі поділились деталями удару по готелю у Бердянську
13 Липня 2023 11:02
3

Російський олігарх Лісін, якого оминули санкції, співпрацює з оборонкою РФ – “Схеми”

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

усі думки