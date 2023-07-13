У Генштабі поділились деталями удару по готелю у Бердянську

В українському Генштабі повідомили, що зі знищеного готелю “Дюна” в тимчасово окупованому Бердянську впродовж ночі вантажівками вивозили тіла російських військових.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

“У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок влучання по готелю “Дюна” протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу”, – сказав Ковальов.

Також окупанти посилили контррозвідувальні заходи в окупованому Маріуполі. Вони здійснюють рейди по будинках місцевих мешканців і перевіряють документи та телефони.

Таким чином ворог намагається залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає українським захисникам.

В окупованому Бердянську 11 липня пролунали кілька серій вибухів, було влучання в будівлю готелю “Дюна”, де жило військове керівництво російських окупантів. Зокрема, під час обстрілу Бердянська загинув генерал-лейтенант Олег Цоков. Цоков обіймав посаду заступника командувача Південного військового округу.