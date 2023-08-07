У Харкові зняли обмеження на користування водоймою на Основі

З 7 серпня обмеження на купання та вилов риби на водоймі в районі Основа у Харкові скасували. 5 серпня обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомляв, що у воді виявили збудник холери.

Про це Суспільне Харків сказала керівниця центру Любов Махота.

За її словами, зразок вібріону холери з Основи дослідили у Києві, дослідження показало, що він не може масово заразити людей.

“Всі обмежувальні заходи від сьогодні знімаються. Ідентифіковано, що вібріон холери не токсигенний. Якби він був токсигенний, тоді б ми говорили про його здатність заражати людей”, — сказала Любов Махота.