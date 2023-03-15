Суспільство

У Харкові запускають наземний електротранспорт

15 Березня 2023 16:07
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транспорт

15 березня близько 15:40 у Харкові почали подавати електроенергію для роботи наземного електротранспорту. Пошкоджене через ракетну атаку обладнання відремонтували, напругу на мережах стабілізували.

Про це повідомив начальник управління інформаційної політики та роботи зі споживачами компанії “Харківобленерго” Володимир Скічко.

“У результаті проведених заходів з ремонту енергетичного обладнання  після ракетного обстрілу 9 березня, а також стабілізації напруги в розподільчих мережах міста Харкова  створені технічні можливості для подачі електроенергії КП “Міськелектротранспорт” та відновлення руху трамваїв і тролейбусів”, — розповів Володимир Скічко.

Як повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, сьогодні, 15 березня, у вечері відновлять рух тролейбуси — їх постараються вивести на усі маршрути. Трамваї запустять  завтра, поки що невідомо, чи всі зможуть вийти.


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