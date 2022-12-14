Суспільство

У Харкові відновили розбиту РФ котельню онкоцентру

14 Грудня 2022 09:47
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У Харкові відновили котельню на вулиці Гуревича, яку російська армія пошкодила 19 травня.

11 млн гривень на ремонт виділили з міського бюджету, ще 14,8 млн гривень Харкову надали партнери з Нюрнберга, повідомили у пресслужбі комунального підприємства “Харківські теплові мережі”.

“Замість двох пошкоджених котлів — три нових. Один з них призначений спеціально для гарячого водопостачання лікарняних корпусів та прилеглих будинків. Повністю замінена насосна група, нові димові труби, нова система хімічного очищення та пом’якшення води замінила громіздку стару. З’явився бак запасу підготовленої води”, — сказано у повідомленні.


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