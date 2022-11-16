Суспільство

У Харкові тимчасово зупинили рух на всіх лініях метрополітену

16 Листопада 2022 12:19
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транспорт

16 листопада метро у Харкові тимчасово припинило рух на всіх лініях через проблеми з електропостачанням.

Зупинка метрополітену пов’язана із падінням напруги у енергосистемі.

На скільки зупинилося метро нині сказати точно не можна.


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