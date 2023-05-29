У Харкові три тролейбуси тимчасово змінять маршрути

Тролейбуси №24, 56 та 267 змінять маршрути з 9:30 до 16:00 29 та 30 травня.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

“Зміна маршрутів пов’язана з асфальтуванням вул. Амурської, в районі розворотного кола тролейбусів “Ст. м. “Академіка Барабашова”, — йдеться у повідомленні.

Тролейбуси курсуватимуть так:

№24: розворотне коло “602-й мікрорайон” — просп. Ювілейний — просп. Льва Ландау — просп. Героїв Харкова — розворотне коло “Ст. м. “Турбоатом”;

№56: розворотне коло “Східна Салтівка” — вул. Валентинівська — вул. Гвардійців-Широнінців — просп. Ювілейний — просп. Льва Ландау — просп. Героїв Харкова — розворотне коло “Ст. м. “Турбоатом”;

№267: розворотне коло “Парк “Зустріч” — вул. Харківських Дивізій — просп. Героїв Харкова — розворотне коло “Ст. м. “Турбоатом”.