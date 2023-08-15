Суспільство

У Харкові два тролейбуси змінять маршрути

15 Серпня 2023 20:39
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транспорт

Тролейбуси №3 та 304 не ходитимуть від вул. Садовопаркової до вул. Дванадцятого Квітня з 10:00 до 15:00 16 та 17 серпня. У цей час не курсуватиме тролейбус №7.

Зміна маршрутів повʼязана з аварійним ремонтом контактної мережі, повідомила пресслужба міськради.

Рух тролейбусів у цей час відбуватиметься за маршрутом:

  • №3: розворотне коло “Вул. Університетська” — вул. Кузнечна — пров. Лопатинський — пров. Соляниківський — вул. Вернадського — просп. Гагаріна — просп. Героїв Сталінграда — розворотне коло “Парк “Зустріч” — просп. Героїв Сталінграда — просп. Гагаріна — вул. Вернадського — пров. Подільський — вул. Кузнечна — розворотне коло “Вул. Університетська”;
  • №304: розворотне коло “Вул. Університетська” — вул. Кузнечна — пров. Лопатинський — пров. Соляниківський — пров. Подільський — вул. Вернадського — просп. Гагаріна — просп. Героїв Сталінграда — просп. Олександрівський — просп. Індустріальний — просп. Героїв Харкова — розворотне коло “Вул. Дванадцятого Квітня” — вул. Дванадцятого Квітня — просп. Олександрівський — просп. Героїв Сталінграда — просп. Гагаріна — вул. Вернадського — пров. Подільський — вул. Кузнечна — розворотне коло “Вул. Університетська”.

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