У Харкові два тролейбуси змінять маршрути

Тролейбуси №3 та 304 не ходитимуть від вул. Садовопаркової до вул. Дванадцятого Квітня з 10:00 до 15:00 16 та 17 серпня. У цей час не курсуватиме тролейбус №7.

Зміна маршрутів повʼязана з аварійним ремонтом контактної мережі, повідомила пресслужба міськради.

Рух тролейбусів у цей час відбуватиметься за маршрутом: