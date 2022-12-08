У Харківській області частково перекриють кілька трас через снігопад

У Харківській області через сильний снігопад і ожеледицю частково перекриють кілька трас міжнародного та національного значення.

Про це повідомляє Укравтодор.

Обмеження набирають чинності сьогодні, 8 грудня, о 19:00 і продовжаться до 08:00 завтра, 9 грудня. Для пасажирського та вантажного транспорту загальною масою понад 10 тонн обмеження руху діятиме на дві години довше – до 10 ранку.

Закривається рух на ділянках:

М-03 Київ-Харків-Довжанський, км 396+094 – км 648+570;

Південно-східний об’їзд м. Харкова, км 0+000 – км 13+688;

М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, км 9+387 – км 147+419;

Південно-західний об’їзд м. Харкова, км 0+000 – км 8+001;

М-29 Харків-Красноград-Перещепино-Дніпро, км 0+000 – км 127+735;

Н-26 Чугуїв-Милове, км 2+363 – км 79+500;

Р-11 Полтава-Красноград, км 45+136 – км 52+112;

Р-46 Харків-Охтирка, км 0+000 – 80+813;

Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград, км 0+000 – 50+633, км 53+172 – км 109+579, км 115+117 – км 131+277;

Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, км 0+000 – км 31+580.