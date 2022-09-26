Суспільство

У ФСБ нарахували понад 260 тис. чоловіків, які втекли з Росії через мобілізацію

26 Вересня 2022 15:30
22
росія, мобілізація

ФСБ РФ повідомила, що після оголошення “часткової” мобілізації з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків.

Про це “Новой газете. Европа” повідомило джерело в адміністрації президента РФ.

“В останній довідці ФСБ, яка сьогодні, 25 вересня, “гуляла кабінетами” значиться цифра в 261 тисячу чоловіків, які виїхали з Росії з середи до вечора суботи”, – пише видання.

Джерело в адміністрації путіна сумнівається у достовірності даних ФСБ, оскільки до цього прикордонна служба ФСБ “не працювала так швидко”. За його словами, навесні більше намагалися виходити з даних, отриманих від стільникових операторів, які надходять пізніше.

Проте “атмосфера в адміністрації президента така, що силовики та міноборони зможуть переконати путіна закрити виїзд, поки не пізно”, сказав співробітник адміністрації президента. “Зараз ми [в роботі] виходимо з цього”, – зазначив він.

При цьому “у керівників немає зустрічей з президентом на другу половину вересня”, уточнює джерело. При тому, що на початку місяця подібні зустрічі були кілька разів на тиждень.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
усі думки
ТОП-новини
26 Вересня 2022 16:21
0

Перемога над Росією не буде остаточною, а дасть час готуватися до нової війни, – Залужний
26 Вересня 2022 14:42
68

Росіяни завдали ракетного удару по Первомайському, загинула дівчина
26 Вересня 2022 14:15
155

Зеленський показав фото знищеної Салтівки
26 Вересня 2022 13:57
293

У екс-командувача британської армії погані новини для російських новобранців
26 Вересня 2022 13:30
150

Російські військові розгортають блокпост на кордоні з Грузією
Останні новини
усі новини