Суспільство

У Дніпрі демонтували пам’ятник Горькому

26 Грудня 2022 14:10
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декомунізація

У понеділок, 26 грудня, в Дніпрі демонтували пам’ятник російському письменнику Максиму Горькому.

Як повідомляє Суспільне Дніпро, раніше в місті вже прибрали пам’ятники Олександру Пушкіну, Володі Дубініну, а наразі настала черга Горького.

Зранку понеділка біля пам’ятника з’явилася техніка, за допомогою якої постамент зняли з місця, де він був розташований.

Демонтаж пам’ятників, пов’язаних з історією та культурою РФ та СРСР, розпочався у Дніпрі після того, як у середині грудня міськрада прийняла рішення про перенесення пам’ятників Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим радянським діячам на територію комунального підприємства “Зооконтроль”.


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