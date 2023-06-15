Суспільство

У Дії запустили бета-тест закриття статусу ФОП

15 Червня 2023 13:57
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дія

На порталі “Дія” розпочали бета-тестування послуги закриття статусу фізичної особи-підприємця, не потрібно буде ходити до державних органів.

Про це інформує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За допомогою нової послуги можна буде не тільки відкрити, а й закрити ФОП за декілька натискань.

“Не доведеться йти до податкової, заповнювати заяву вручну та чекати купу часу, доки її опрацює реєстратор. Дані автоматично підтягуватимуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР) – це унеможливить помилки в заяві”, – написав Федоров.

Повідомляється, що підприємцю необхідно лиш перевірити інформацію та поставити електронний підпис.

Зараз Мінцифра набирає тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби.

До тестування можуть приєднатися фізичні особи-підприємці, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків та підприємці, які замість РНОКПП використовують паспортні дані.

Реєстрація на бета-тест доступна за посиланням.


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