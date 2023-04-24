Суспільство

У Дії тепер можна отримати витяг про несудимість

24 Квітня 2023 15:02
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Витяг про несудимість тепер можна отримати у Дії. Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років.

Щоб отримати витяг про несудимість у Дії, потрібно:

  • у застосунку перейти в розділ “Послуги”;
  • вибрати “Довідки та витяги” — “Витяг про відсутність судимості”;
  • вибрати тип та мету запиту;
  • заповнити дані про себе;
  • надіслати запит.

Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. Користувач одразу отримає його на телефон.

У Мінцифрі додали, що це один з найпопулярніших документів – щороку його потребує близько 1 млн українців. Він потрібен, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі.


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