У Дії тепер можна отримати витяг про несудимість

Витяг про несудимість тепер можна отримати у Дії. Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років.

Щоб отримати витяг про несудимість у Дії, потрібно:

у застосунку перейти в розділ “Послуги”;

вибрати “Довідки та витяги” — “Витяг про відсутність судимості”;

вибрати тип та мету запиту;

заповнити дані про себе;

надіслати запит.

Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. Користувач одразу отримає його на телефон.

У Мінцифрі додали, що це один з найпопулярніших документів – щороку його потребує близько 1 млн українців. Він потрібен, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі.