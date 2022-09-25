У Дагестані спалахнули протести проти мобілізації

Удень 25 вересня жителі села Ендірей у Дагестані перекрили федеральну трасу Хасавюрт-Махачкала, протестуючи проти мобілізації. Поліція відкрила стрілянину в повітря.

Повідомляється, що з села у межах мобілізації призвали 110 осіб, і люди вийшли на акцію, щоб захистити своїх синів, братів і чоловіків.

Судячи з кадрів очевидців, поліція пострілами в повітря спробувала розігнати протестувальників. Чи є постраждалі або затримані, невідомо.

Акції проти мобілізації почалися в різних регіонах Росії в перший день призову, 21 вересня. Відтоді в різних містах Росії затримали понад дві тисячі осіб, найбільше 21 вересня – понад 1300 осіб.