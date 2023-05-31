Суспільство

У Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ, – ОК “Південь”

31 Травня 2023 11:12
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війна

ВМС РФ вивели в Чорне море дев’ять кораблів, із них три ракетоносії з сумарним залпом “Калібрів” 16 одиниць, повідомляє Оперативне командування “Південь”.

“У Чорному морі корабельне угруповання складається з дев’яти одиниць, на бойовому чергуванні залишається три ракетоносії, два з яких підводні. Сумарний залп “Калібрів” готових до застосування – 16″, – повідомляє ОК “Південь”.

“Рівень загрози ракетно-дронових атак залишається надзвичайно високим. Навіть коли ворог бере паузу, він не відмовляється від підступних задумів”, – наголошується в повідомленні.


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