У британській розвідці назвали наслідки втрати літака Іл-22М для Росії

Втрата російського літака Іл-22М, збитого у ході збройного заколоту бойовиків ПВК Вагнера, та загибель його екіпажу матиме негативний вплив на повітряні та наземні операції Росії, а також нашкодить моральному духу в Повітряно-космічних силах РФ.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у четвер, 29 червня.

За даними розвідників, у довгостроковій перспективі існує можливість зменшення поточного рівня завдань для безпечного управління залишками парку. Це, ймовірно, підірве здатність Росії керувати та координувати свої сили, особливо під час періодів інтенсивних операцій.

Зазначається, що ці літаки спеціального призначення зіграли ключову роль в організації російських сил у війні проти України.

Будучи високоцінним майном, вони працювали в зоні безпеки повітряного простору Росії, далеко за межами радіусу дії українських систем ППО.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 June 2023.



