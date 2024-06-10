Суспільство

Під час битви за Бахмут помер кожен третій ексв’язень, завербований у ПВК “Вагнер”, – ЗМІ
10 Червня 2024 18:08
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війна, вагнер
Пригожин на тлі трупів "вагнерівців" у травні 2023 року / Скриншот з відео

Із майже 20 тисяч вагнерівців, які загинули під час штурму українського Бахмута, понад 17 тисяч були ув’язненими, вивезеними на фронт із російських колоній і СІЗО.

Як йдеться у розслідуванні російської служби BBC та видання “Медиазона”, понад 35% російських в’язнів померли під час операції із захоплення міста Бахмут. Вони також становлять 88% всіх окупантів, знищених у боях за місто.

Журналісти стверджують, що отримали доступ до даних ПВК “Вагнер” щодо посмертних виплат родичам бойовиків. А вивчаючи номери жетонів загиблих ув’язнених, розслідувачі встановили, що “вагнерівці” завербували з російських колоній щонайменше 48 366 людей.

Майже всі “вагнерівці”, набрані у місцях позбавлення волі, брали участь у “м’ясних штурмах” під Бахмутом.

Загалом, 17 175 людей — тобто 35% ексв’язнів, які виїхали на фронт, — померли. За словами самих “вагнерівців”, живими зазвичай залишалися ті, які отримували тяжкі поранення (такі, як втрата ноги чи руки) і були винесені з поля бою.

У найкровопролитніші дні ПВК “Вагнер” втрачала понад 200 найманців на день, абсолютний максимум — 213 людей.

Колишні в’язні також становлять 88% від усієї кількості окупантів, знищених під час боїв за Бахмут.


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