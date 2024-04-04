ПВК “Вагнера” знову починає кампанію з вербування найманців, – росЗМІ

ПВК “Вагнера”, через півроку після загибелі свого засновника Євгена Пригожина, почала першу велику кампанію з вербування найманців для відправки в Африку.

Про це пише видання “Верстка” і проєкт Nordsint.

Як ідеться в розслідуванні, вербування найманців для відправки “на далекі напрямки” відновилося в лютому 2024 року. Журналісти нагадують, що цьому передувала майже річна перерва, зумовлена формуванням найманських груп для участі у війні проти України.

Новий набір, як пишуть автори розслідування, став наймасовішим за весь час публічної діяльності ПВК “Вагнера” – його ведуть десять рекрутерів. Раніше найманців набирали всього за одним-двома номерами телефонів, а в профільних групах у “ВКонтакте” з’являлися поодинокі оголошення про набір. Однак цього разу тільки в основному телеграм-акаунті організації за місяць з’явилося понад 18 постів. Крім того, заклики приєднатися до ПВК з’явилися в особистих акаунтах і її “співробітників”.

За даними журналістів, ПВК набирає бійців для участі в операціях у Малі. При цьому вербують не тільки росіян, а й громадян Білорусі. Потенційним кандидатам рекрутери пропонують контракт від шести місяців, зарплату від 240 тисяч рублів і страхування життя – аналогічні умови пропонували найманцям, які бажають вирушити воювати проти України.